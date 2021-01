Honden speuren zonder resultaat naar vermiste Ichelle uit Oostburg: ‘Ze zou familie nooit alleen laten’

Ichelle van de Velde is op maandag 14 december voor het laatst gezien. ,,Ze is toen nog bij een familielid geweest", zegt haar broer Jeffrey. Ichelle was toen zoals ze altijd is. ,,We hebben niets raars gemerkt. Op dinsdag en woensdag is er nog een kort telefoongesprek geweest en appjes en sms’jes. Na woensdagmiddag stopt alles.” En dat is niets voor Ichelle. Als ze ergens heen gaat, laat ze dat altijd aan de familie weten, zegt haar broer. ,,We tasten volledig in het duister waar ze is.” Jeffrey omschrijft zijn zus als een heel sociaal, familiaal persoon. ,,Ze is heel open en spontaan, staat goed in het leven. Daarom is het zo raar dat ze ons met kerst alleen laat. Dat zou ze nooit bij familie doen. Er klopt iets niet.”