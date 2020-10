‘Hond vergiftigd in Clingse bossen', beheerder schroeft controles op

CLINGE - Het Zeeuwse Landschap voert extra controles uit in het hondenlosloopgebied van de Clingse bossen. Bij de beheerder van het bos is een melding binnengekomen over vergiftigde gehaktballetjes. Een hond zou daardoor vergiftigd zijn.

De handhavers van het Zeeuwse Landschap lopen een extra ronde in het gebied, zegt boswachter Alex Wieland. ,,Gehaktballetjes tussen de eikels vinden is echter heel moeilijk", vult zijn collega Fred Schenk aan. ,,Laat staan degene die dit doet achterhalen. Dit gedrag keuren we natuurlijk af.”

Dat geldt ook voor berichten die rondgaan over glasscherven in het bos. Die zouden zijn bedoeld om mountainebikers een platte band te geven. Daar is bij het Zeeuwse Landschap niets over bekend, maar in het verleden waren er regelmatig spanningen tussen de verschillende gebruikers van het bos. ,,Dat ging over mountainebikers die over de wandelpaden fietsten en naar wandelaars dingen riepen die niet zo positief waren", aldus Schenk.

Geen waarschuwing

Het is een van de redenen dat het Zeeuwse Landschap de inrichting van de bossen in Clinge en Sint Jansteen aanpast. Wandelaars, fietsers en ruiters zijn door het veranderen van de paden en andere bewegwijzering meer van elkaar gescheiden. Schenk: ,,Volgend jaar gaan we de teugels strakker aanhalen. Als je dan bijvoorbeeld je hond los laat lopen, moet je naar een daarvoor bestemd gebied.”

Het Zeeuwse Landschap gaat niet waarschuwen voor vergiftigde gehaktballetjes in de Clingse bossen. ,,Niet naar aanleiding van één melding. In de toekomst kan dat wel met verwisselbare bordjes. Daarop kunnen we ook waarschuwen als er brandgevaar is.” Bij de politie is geen aangifte van vergiftiging gedaan.