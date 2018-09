Hoger beroep in Vlaamse Kasteelmoord begint in november

De C. ging in beroep nadat hij afgelopen voorjaar werd veroordeeld tot 27 jaar cel. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op kasteelheer Stijn Saelens, in 2012 in Wingene. Ondanks het feit dat alle vier verdachten in de zaak een hoge straf kregen, ging het Vlaams parket tegen allemaal in beroep. In tegenstelling tot de andere verdachten ontkent De C. alle betrokkenheid.