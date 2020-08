Hof van Kessel gooit het roer om: van fruitbedrijf naar plek voor vakantievierders

Fruithof van Kessel heet voortaan Hof van Kessel. De naam is bijna hetzelfde maar het weglaten van het woord ‘fruit’ maakt een enorm verschil. Families, vriendengroepen of verenigingen kunnen er voortaan terecht voor een vakantie of groepsuitje. Vorig jaar stopten Sjaak en Lia van Kessel met het telen van appels en peren. ,,Dat deden we dertig jaar lang, tot afgelopen winter”, zegt Sjaak. Ze besloten er een punt achter te zetten. In 2014 sloot Rusland de grenzen voor de export van fruit waardoor de prijzen flink onder druk kwamen te staan. In de jaren erna werd het steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden. Sjaak: ,,Het was niet meer rendabel. We zeiden: ‘als het zo moet, dan hoeft het voor ons niet meer’.”