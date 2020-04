Hoekseweg in sneltreinvaart vernieuwd, nu alleen nog busstation opleveren

HOEK - Zo lang als de voorbereiding duurde, zo snel is de Hoekseweg langs Hoek vernieuwd. Het wachten is alleen nog op de oplevering van het eveneens heringerichte busstation, op korte termijn.

In amper drie dagen heeft aannemingsbedrijf H4A eind vorige week de Hoekseweg onder handen genomen. Die was daarvoor helemaal afgesloten. Een gedeelte van de doorgaande weg langs het dorp van de N61 naar Terneuzen was al 60 kilometerzone, het stuk bij het busstation is daar nu bijgekomen. Ook is er een fietsoversteekplaats aangelegd, allemaal om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Minder snel

In dat kader is eveneens het busstation van Hoek heringericht. Bussen kunnen straks gemakkelijker de N61 op- en afrijden, ook omdat het verkeer er minder snel mag rijden. Het busstation is gelijk ook zo aangepakt dat gehandicapten goed in en uit kunnen stappen.