Hoe nu verder met Perkpolder? ‘Er wordt nog geen pepernoot aan verontreiniging tegen gehouden’

Hoe moet het nu verder met Perkpolder? Gedeputeerde Anita Pijpelink (PvdA) snapt het ongeduld van de omwonenden. Zij zijn ongerust, zolang er uit de thermisch gereinigde grond (TGG) in de dijk zouten en metalen het grondwater in stromen. ,,Ik ben pas tevreden als de bewoners vertrouwen hebben in de maatregelen die we nemen en niet meer met buikpijn op die dijk staan”, zegt Pijpelink. ,,Mijn zorgen zijn weg als hun zorgen weg zijn. Ik kan me voorstellen dat zij zeggen: weg met die grond. Zo ver is het nog niet. Het staat vast dat die TGG niet voldoet aan de normen. Onze taak is toe te zien dat Rijkswaterstaat nu zijn rol pakt. Die neemt dit serieus en snapt dat boven de bewoners een zwaard van Damocles hangt.”