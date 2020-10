Hoe maak je zelf een Halloween-pompoen? Bij Charlotte's Pompoenen doen ze het even voor

Proeffa­briek groene methanol in North Sea Port kost 100 miljoen euro

20 oktober GENT - Over vier jaar moet in Gent een proeffabriek voor groene methanol staan. In 2030 moet de productie van North-C Methanol zijn vertienvoudigd. Als dat lukt, vermijdt de industrie in het havengebied van North Sea Port de uitstoot van 1 miljoen ton C02 per jaar.