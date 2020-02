Hoe Koewacht vijf maanden na de bevrijding alsnog rouwde

Echtpaar Woit­tiez-Zeg­waard 65 jaar samen: ‘Haar hand­schrift was zo mooi’

12:05 AXEL - Hij is geboren in Breskens, zij in Den Helder. Toch vonden ze elkaar in de liefde, Wim Woittiez (92) en Marga Zegwaard (85). Maandag vierden ze hun 65-jarig huwelijksfeest in verzorgingshuis De Vurssche in Axel, waar ze sinds een klein jaar wonen. Wim: ,,We zijn blij nog samen te zijn.”