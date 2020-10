Hoe klinkt Oceaan van Racoon in het Portugees? Zangeres Sarita Lorena brengt haar eigen versie uit

Hulst krijgt coronatest­straat in bedrijfs­loods

8 oktober HULST - Er komt een teststraat voor corona in Hulst. GGD Zeeland gaat hiervoor een bedrijfsloods aan de Industrieweg huren. Wanneer de testlocatie precies opent, is nog niet bekend. Dat ligt eraan hoe lang het duurt de loods in te richten.