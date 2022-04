Hoe gaat het nu verder in Terneuzen? ‘De oppositie is te klein en versnipperd om nog een vuist te maken’

De rol van de PVV

Velen stemden mede daarom vooral op een voor hen bekend persoon en veel minder op een partij, zoveel is wel duidelijk. In dat licht zou je het vreemd kunnen vinden dat informateurs Frank van Hulle en Jos Verdurmen van TOP/Gemeentebelangen niet verder praten met de PVV. Die partij zakte weliswaar van vier naar drie zetels, maar heeft met supermarktmanager Patrick van der Hoeff wel hét stemmenkanon van de gemeente Terneuzen in huis. Hij kreeg maar liefst 1192 stemmen, veruit de meeste van alle 31 gekozen raadsleden. Bovendien, erkent ook Van Hulle, toonde de PVV zich in zijn eerste raadsperiode in Terneuzen een partij waar best mee te overleggen valt. Veel minder dan oppositiepartijen als 50 Plus Terneuzen en Sociaal Terneuzen had de PVV de behoefte om overal maar te pas en te onpas tegenin te gaan, omdat dat nu eenmaal bij een oppositierol hoort.