Hoe de naam Babijn in een klap verdween uit de Sluise politiek

Zeeuwse Documentai­re Stichting zoekt oorlogsver­ha­len uit West-Zeeuws-Vlaanderen

14:14 VLISSINGEN - In Zeeland zijn veel verhalen over artsen en andere hulpverleners die tijdens de oorlogsjaren heldendaden verrichtten en mensenlevens redden, maar die nooit eerder zijn verteld. Die worden belicht in de docufilm Soldaat zonder wapen, die in september in première gaat. De Zeeuwse Documentaire Stichting is nog op zoek naar mensen (getuigen en kinderen van getuigen) die hun verhaal kunnen en willen vertellen van het einde van de oorlog in en rondom Groede en West Zeeuws-Vlaanderen.