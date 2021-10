Hoe carnaval er volgend jaar uitziet, weten we niet, maar deze wagenbouwers zijn alvast begonnen

We beginnen in Philippine, op een doodnormale maandagmiddag. Hier huizen De Sloebers. Of beter gezegd, hier bouwen De Sloebers. Een grote kop wordt in de klei gezet en rond het chassis van een vrachtwagen is een geraamte van betondraad aangebracht. ,,Het wordt een wagen met ‘ANWB’ als thema’’, vertelt Gérard Wiskerke van De Sloebers. ,,Dat hadden we al bedacht voordat bekend werd dat de ANWB-winkel in Terneuzen zou sluiten, hoor. Maar het sluit nu wel mooi aan bij de actualiteit’’, zegt hij.