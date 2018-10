Historische Beaufortsluis bij Walsoorden krijgt opknapbeurt

De provincie legt een groot gedeelte van het geldbedrag bij. Bouwgroep Peters uit Middelburg voert het werk uit. De sluis zit in een dijk tussen de Zandpolder en de Noorddijkpolder bij Walsoorden.

De Beaufortsluis stamt uit 1761 en is een rijksmonument. De uitwateringssluis is uniek, omdat er geen deuren zijn gebruikt als keermiddel, maar een schuif. Die schuif regelde de waterstand. Vermoedelijk zijn monniken die in Zeeuws-Vlaanderen gevestigd waren, verantwoordelijk voor de bouw van de sluis. Zij hebben namelijk ook veel inpolderingswerkzaamheden in de gebieden rond Kloosterzande uitgevoerd.

Watersnood

De sluis is vernoemd naar J. F. de Beaufort. Hij was lid van de magistratuur van Hulst en het waterschap Hulster Ambacht in 1906. In dat jaar overstroomde een groot gebied rondom Kloosterzande. De sluis hield echter stand, waardoor het land achter Kloosterzande niet overstroomde. De overstroming op 12 maart 1906 trof een groot gedeelte van Zeeland en Vlaanderen. Ondanks de enorm hoge waterstanden, vielen er geen dodelijke slachtoffers, vermoedelijk omdat de overstroming overdag plaatsvond.