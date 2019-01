Historisch centrum Terneuzen geopend

Achter de schermen: Windmolen­mon­teur Marcel van Essen

12:00 HULST - In Zeeland verschijnen steeds meer windmolens. Op land, maar vooral op zee. Ze zijn hard nodig voor duurzame energie. De vraag is: wie gaat al die nieuwe turbines in de toekomst onderhouden? Maak kennis met Hulstenaar Marcel van Essen (36). Dagelijks klimt hij naar grote hoogte. ,,Een beetje lef heb je wel nodig.”