Historicus Dennis wist zeker dat er een kruitmagazijn onder de Carpet Right lag en kreeg gelijk

Liever had Van Nieuwenhuijzen dat het pand waar voorheen Carpet Right zat helemaal niet gesloopt was. Voor er tapijt werd verkocht, was het gebouw een remise voor de Zeeuwsch-Vlaamsche Tramweg Maatschappij (ZVTM) die er tot in de jaren zestig van de vorige eeuw in zat. De raadsfractie Sociaal Terneuzen probeerde vorig jaar tevergeefs het pand nog te sparen omdat met de sloop industrieel erfgoed verloren zou gaan. Inmiddels is het pand gesloopt. Op de plek worden dertig appartementen gebouwd.