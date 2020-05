Hinkelend, springend en klauterend door de Terneuzense binnenstad

Brandje in Clingse bossen snel geblust

17 mei CLINGE - In natuurgebied de Clingse bossen woedde zondagmiddag gedurende een halfuur een brandje in een berm. Het vuur bedekte een stuk grond van ongeveer tien bij twintig meter. Rond 16.15 was de brand meester. Er was op geen moment gevaar voor mensen.