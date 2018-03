Highlife wil herstart coffeeshop Checkpoint in Terneuzen

,,Ik zou het liefst morgen al beginnen. De boel schoonmaken en opengooien." Raymond Warrens, eigenaar van Highlife Goes, heeft een intentieverklaring getekend met eigenaar Meddie Willemsen om het pand van Checkpoint te huren of te kopen. ,,Meddie heeft er geen zin meer in, die is het moe."

Warrens ziet wel ruimte voor een Highlife Terneuzen. ,,Ik denk dat wij met ons Highlife-concept - voorlichtingsavonden voor ouders, de openheid, de korte lijnen met de politie - een voorbeeld kunnen zijn voor andere shops.'' Volgens Warrens is het een ideale locatie. ,,De bestemming hoeft niet veranderd te worden en we krijgen geen gedoe met de buurt.''

Zoals het oude Checkpoint was, zal het niet meer worden, verwacht Warrens. Checkpoint was te groot geworden naar de smaak van Terneuzen. Bij een politie-inval werd veel meer softdrugs aangetroffen dan was toegestaan. De grote stroom drugstoeristen uit België en Noord-Frankrijk zorgde voor verkeersoverlast. In 2008 werd de gedoogvergunning voor Checkpoint ingetrokken. Sindsdien staat het pand leeg.

,,Tijden zijn veranderd'', zegt Warrens. ,,Die omzet van Checkpoint zullen we echt niet halen zonder buitenlanders." Vanwege het feit dat buitenlanders niet meer mogen kopen in Nederlandse coffeeshops en omdat softdrugs in omringende landen steeds makkelijker verkrijgbaar is, zal de zaak niet meer de grootste worden van Europa.

Voorstander

Volgens burgemeester Jan Lonink kan er in principe een tweede coffeeshop komen. ,,Formeel is er plek voor een tweede vergunning. Het is de keus van de gemeenteraad geweest om die nog niet in te vullen. Maar het kan wel." Lonink zegt in principe wel een voorstander van een tweede shop te zijn. ,,Het grote risico van één coffeeshop is dat in het geval er iets voorvalt en die ene moet sluiten, je direct niets meer hebt met als gevolg dat de straathandel direct weer de kop opsteekt.''

Dat er in tien jaar veel veranderd is, is ook voor Lonink zonneklaar. ,,We worden door andere landen ingehaald. Kijk maar naar Canada en de VS. In België wordt misschien wel meer wiet gekweekt dan in Nederland." Lonink wil echter niet meteen de deur openzetten. ,,Ik vind dat we eerst moeten wachten op het nieuwe kabinetsbeleid.''