‘Hier hebben ze iets unieks opgebouwd’: op de bank bij het Vliegende Hollander toernooi

Al sinds jaar en dag is het Vliegende Hollander toernooi een begrip in de regio. In Zeeland is het met afstand het grootste tennistoernooi, en ook van ver daarbuiten weten spelers jaarlijks de weg naar Terneuzen te vinden. Er zijn dan ook honderd kampeerplaatsen voorzien waar de gasten hun tent kunnen opzetten. Een plekje bemachtigen wordt jaar in jaar uit een lastiger opgave. Lisanne Hilhorst (25) uit Enschede is al voor het negende jaar op rij naar sportpark de Vliegende Vaart afgereisd. We treffen haar op de plek, waar ze al vele uurtjes zittend heeft doorgebracht: ,,Op de kleine tribune bij de voorste banen. Vaak zitten we hier alle teamgenoten massaal aan te moedigen.”