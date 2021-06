Het Zwin is uitgegroeid tot toeristische topattractie, ‘maar wel met liefde voor de natuur’

In het Zwin is de laatste jaren heel wat veranderd. De meest ingrijpende ontwikkeling was de uitbreiding van het eeuwenoude natuur- en getijdengebied, die twee jaar geleden werd afgerond. ,,Het Zwin is nu groter en veiliger”, zegt Ina De Wasch, directeur van het Zwin Natuur Park. ,,De zeearm verzandde en dat moest worden tegengegaan. Die is breder en dieper gemaakt. Daardoor groeien er nu veel meer zilte groenten zoals lamsoor.” Ook is er een nieuwe dijk gekomen, waardoor je vanaf Retranchement zo langs het gebied fietst. ,,In 2019 is die fietsroute uitgeroepen tot mooiste van Vlaanderen. Op de top hadden we zevenduizend fietsers per dag. Die dijk beschermt ook tegen zware stormen.”