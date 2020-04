Het Zeeuws-Vlaams tolhuis van vroeger was een dorpscafé

Hier en daar kun je nog snippers van oude tolhuizen zien. Bijvoorbeeld in Retranchement, waar het oude tolhuis nu een vakantiewoning is. Of bij Stroopuit, vlakbij Waterlandkerkje, waar een steen in een voorgevel aan de tol herinnert. Verder is er niet heel veel bekend over. Guus Langeraert uit Oostburg is daarom op onderzoek uitgegaan.