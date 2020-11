Het wordt een traditie: als december nadert komt de uitstelbrief over Waterdunen

11 verdachten opgepakt voor wapenbezit en harddrugs in onderzoek naar groep jongeren in Sluiskil

11 november SLUISKIL - De politie heeft elf verdachten opgepakt in een onderzoek naar een criminele bende in Sluiskil. Ze moeten zich binnenkort voor de rechtbank verantwoorden voor wapenbezit en drugshandel in Sluiskil.