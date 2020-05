‘Het voelt gewoon niet alsof het examenjaar is afgesloten’

Donderdag kan de vlag voor veel examenleerlingen uit want dan is het de nationale dag voor geslaagde scholieren. Ook voor Fenna Capelle (17) uit Zuiddorpe. Normaal gesproken zou zij deze periode in spanning afwachten of ze wel of niet geslaagd zou zijn. Doordat haar examenjaar door de coronacrisis noodgedwongen werd afgebroken, weet ze op basis van de resultaten van haar schoolexamens al zeker dat ze geslaagd is aan het gymnasium op het Reynaertcollege in Hulst.