Het nieuwe museum van Aardenburg lijkt in niets op het oude: ‘Zijn met ons gat in de boter gevallen’

Het beroemde skelet ‘Brammetje’ ligt er. Het geraamte van de Noord-Germaan dat ooit in Aardenburg is gevonden, resideert in een soort graftombe. Later arriveren ook de andere pronkstukken van het museum, die nu nog in een depot in Middelburg liggen. De collectie is misschien weinig veranderd, de insteek is dat wel. Cultuurforum Aardenburg is veel interactiever dan op de vorige locatie aan de Marktstraat, waar bezoekers ‘ouderwets’ langs vitrines schuifelden. Ook richt het zich nog meer op gezinnen en kinderen. ,,We zijn met ons gat in de boter gevallen", zegt museumvoorzitter Steve Martin tijdens een rondleiding.