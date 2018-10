Het nieuwe Morres Wonen gaat eerste kwartaal van 2019 open

Axels slachtof­fer (16) liep blijvend letsel op bij ongeval Sluiskil; politie zoekt getuigen

12 oktober SLUISKIL - De politie is op zoek naar getuigen van een ongeval in Sluiskil, waarbij afgelopen woensdagochtend een 16-jarige bromfietser uit Axel gewond raakte. De bij het ongeval betrokken automobilist is aangehouden en zit nog vast.