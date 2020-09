Het Melkhuis in Terhole bereidt zelfs ijs van kerrie

Het melkveebedrijf in de polder van Terhole is omgeven door een woud van maisvelden. Fietsers stappen graag af voor vers ijs. Maar John en Gabri van Esch hebben meer. ,,Je kunt voor wat kleingeld rauwe melk tappen”, zegt Gabri. Ook de chocolade- en vanillevla, yoghurt en hangop bevallen. ,,Dit jaar zijn we met yoghurt begonnen. Die wordt gepasteuriseerd, maar toevoegingen zitten er niet in”, vertelt Gabri. John: ,,Onze yoghurt is ook dikker en voller van smaak. In de fabriek maken ze duizenden liters per uur, hier rijpt de yoghurt vijftien uur. De bacteriën moeten hun werk doen.”