Het loopt storm bij de dakpanhandel in IJzendijke: ‘Heb er een paar honderd klanten bij gekregen’

Zelf is Wim Wijffels (53) het weekend ook niet ongeschonden doorgekomen. ,,We zijn wat dakpannen kwijtgeraakt en hebben waterschade.” Maar verder zijn de stormen Dudley, Eunice en Franklin een goudmijn voor de IJzendijkenaar, die al 36 jaar een dakpannenhandel heeft. In een paar dagen tijd heeft hij er een paar honderd klanten bij gekregen. ,,Zaterdagochtend had ik al 43 meldingen. Hier stonden tientallen auto’s. Gisteren heb ik door de drukte zeker veertig telefoontjes niet kunnen opnemen. Ik moet steeds vaker ‘nee’ verkopen.”