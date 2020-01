Het leek wel oorlog in Sluiskil met nieuwjaar

Update 08.57 | Video Autobrand slaat over op woningen in Hengstdijk

31 december HENGSTDIJK - Kort voor 6 uur dinsdagochtend is brand ontstaan in twee woningen aan de Reygerskreek in Hengstdijk. Het vuur sloeg over vanuit een brandende auto. Iets na acht uur was de brand onder controle.