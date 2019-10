Het kappersvak heeft Kjeld van Riemsdijk uit Terneuzen gered

Kjeld van Riemsdijk (28) neemt plaats op een terras aan de Terneuzense markt. Hij nipt van zijn cappuccino. Zorgvuldig, zodat het opgeklopte melkschuim niet aan zijn omvangrijke baard blijft plakken. Vier keer per dag haalt de barbier een kam door zijn baard. Had Kjeld een gladgeschoren gezicht gehad, had hij nooit op dit terras gezeten. ,,Ik heb mijn vrouw ontmoet via een datingapp voor mannen met baarden. Ik woonde in Nijmegen toen we onze eerste date in Terneuzen hadden. Inmiddels zijn we een jaar getrouwd. Vanaf het eerste moment dat ik bij haar binnenstapte, voelde ik me thuis. Ook in Zeeuws-Vlaanderen. Het is hier rustig als in Hengelo, waar ik vandaan kom. Toch zijn de mensen vriendelijk en oprechter dan in Nijmegen. Je bent hier nooit alleen, in de sportschool kom je altijd wel een bekende tegen.”