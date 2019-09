Het jacht van Jacques Brel gered

Strobalen rollen op hilarische Boerenlym­pics bij Farmers got Talent

15 september GROEDE - De titel voor de jaarlijkse zomeractiviteit van het Agrarisch Jongeren Kontakt, AJK, in West Zeeuws-Vlaanderen is met Farmers got Talent meer dan goed gekozen. Talent is er zeker onder de jonge agrariërs, zowel voor het serieuze werk als ook voor het spel.