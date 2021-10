Het Jaagpad bij Sluis ligt schots en scheef en dat is gevaarlijk: ‘Het is vijf over twaalf’

Het Jaagpad is een prachtige entree naar de stad Sluis. Je fiets of wandelt er langs een lange rij populieren aan de ene en de Damse Vaart aan de andere kant. Eendjes krioelen door het hoge riet en pootjebaden onder het bruggetje. Het is een idyllisch plaatje. In de verte doemt de toren van het belfort op. Dat prachtige uitzicht heb je dan ook wel verdiend, als je vanuit België bent komen wandelen of fietsen. Vooral daar ligt het Jaagpad schots en scheef. En dat is velen al jaren een doorn in het oog.