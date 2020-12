Het is weer net zo stil als in maart op het Lodewijk College in Terneuzen

Zeeland eet Rode kool, spruitjes, stoofperen: dagelijkse kost van Eetwinkel Valk in Oostburg gaat er goed in

4 december OOSTBURG - Bij Eetwinkel Valk is vrijdag nog traditioneel visdag. Het bedrijf van John en Diana Valk bezorgt in heel West-Zeeuws-Vlaanderen en verkoopt maaltijden in de winkel aan de Brouwerijstraat in Oostburg. Vooral ouderen smullen ervan.