Het is veel te stil in de Zeeuwse speeltuinen

Schommels, klimrekken, glijbanen, draaimolens, ze wachten deze dinsdagmiddag met smart op gebruikers op het terrein aan de Leeuwenlaan. Maar sinds de Terneuzense speeltuin op 11 mei de deuren weer opende, loopt het niet bepaald storm. Ook als de naastgelegen school uit gaat, een kwartier nadat de speeltuin zijn poorten opent, kiezen de meeste kinderen voor een enkeltje richting huis in plaats van een rondje ravotten. ,,We waren blij toen we weer open mochten, maar er komen minder mensen én ze geven minder uit", vat beheerder en voorzitter van het stichtingsbestuur Ronald Roelands de situatie samen. ,,Maart, april en mei zijn de topmaanden, maar die hebben we gemist. Daardoor hebben we nu 15.000 euro omzet minder. De speeltuin kost 2000 euro per maand en we verliezen 4000 euro per maand aan inkomsten.”