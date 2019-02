Het is tijd voor ‘nen nieuwen’ voor Kloorianen

Vinyl

De prins, hofdames, leden van de raad van elf en brigade werden zaterdag voorgesteld. Verder was het ook een avond met de nodige onderscheidingen, vanwege langdurige inzet voor het Kloosters carnaval en een verrassing. Ter gelegenheid van het naderende afscheid van Prins Rubens I en zijn hofdames, werd de vinylplaat 7 jaar voorbij gevlogen , ‘t is tijd voor nun nieuwen uitgebracht. Hiervoor zijn hofkapel Windkracht 9, prins Rubens I en keizer Ginus (Gino Bogaert) de studio ingedoken. Met een beperkte oplage van slechts 250 stuks is dit singletje een collectors item. Bovendien is het een knipoog naar het nummertje Dokustune waarmee Izaak Boerdam in de jaren zeventig de toenmalige prins Dokus toezong. Veel wagenbouwers schreven zich zaterdagavond al in voor de optocht op carnavals dinsdag. Tegen die tijd is ook de heringerichte Cloosterstraat weer open voor de stoet.