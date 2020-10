Het is te druk aan de Zeeuws-Vlaamse kust vindt deze actiegroep. ‘Zo kan het niet langer’

Toerisme uit Balans is een paar maanden geleden opgericht en vindt dat het aan de kust veel te druk is geworden. De groep wil onder meer een rem op nieuwe vakantieparken en een verbod op de verhuur van tweede woningen. ,,Het is aan de kust tegenwoordig drukker dan in de stad”, aldus Teuntje de Vries dinsdagavond tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad. ,,We moeten niet uit het oog verliezen waarom toeristen hier komen. Dat is voor de natuur, rust en stilte.”