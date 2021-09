Het is over en uit voor Anita: ze moet haar spulletjes rond haar huis zo snel mogelijk opruimen

Compiet vertelde eind augustus in de PZC hoe ze aan al die spullen in en om haar huis kwam. Eigenlijk wilde ze met een oude marktwagen op tal van rommelmarkten staan, maar dat kwam er vanwege de coronacrisis niet van. Er ging geen rommelmarkt meer door, maar de spullen stapelden zich in en rond haar huis steeds meer op. Complete inboedels werden naar haar woning in Magrette gebracht; hoe vol het ook stond, voor alles maakte Compiet een plekje. Want weggooien? Dat was in bijna alle gevallen hartstikke zonde.