Het huis van Wil Henderson staat al negen jaar te koop. Inmiddels wil ze het eigenlijk niet meer kwijt.

Raadsfrac­ties kritisch: bouwactivi­tei­ten zonder vergunning zijn onterecht gedoogd

3 december TERNEUZEN - Wethouder Frank van Hulle moest woensdagavond in Terneuzen door de knieën voor een boze raadscommissie Omgeving. De gemeente had nooit mogen toestaan dat het bedrijf GS NED zonder een vergunning met bouwactiviteiten was begonnen, kreeg Hulle te horen.