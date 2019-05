Het Hoompje bij Sluis lijkt écht niet meer te redden

,,Ik heb weinig vertrouwen dat het nog goed komt”, zegt de Sluise wethouder Peter Ploegaert. ,,De insteek was altijd behoud van het gebouw, maar er is een ruïne ontstaan.” Het Hoompje is een hoofdpijndossier voor de gemeente Sluis. Het monumentale pand aan de Sint Annaweg bij Sluis werd gebouwd in 1909 en deed dienst als kostschool. Het staat sinds 1986 leeg en Ronnie van de Putte kocht het pand in 1992. Sindsdien is er niets aan gedaan. De ‘krottenkoning’ bezit in Nederland en België meerdere panden die hij laat verpauperen.