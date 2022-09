Het heeft Zijne Majesteit behaagd: lintje voor dirigent Ad Vreugde van de Sjores Ambras Band

Omdat ze bij de Sjores wel van een feestje houden, wordt elk lustrum groots met hun fans gevierd, niet alleen de officiële kroonjaren. Ook worden (oud)leden, die al decennialang meetoeteren en -trommelen, weer in het zonnetje gezet. Zo ook zaterdagavond in partycentrum 't Spoor011 in Hulst, maar daarover zo meer. Want één onderscheiding was toch nét even iets die specialer dan al die anderen: die voor de 66-jarige Ad Vreugde.