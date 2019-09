Het had anders gekund met de Sasse Westkade, als iedereen alerter was geweest

Kever van halve centimeter doodde al duizend bomen in Clingse bossen

3 september CLINGE - Het is een beestje van een halve centimeter groot en toch zorgt hij voor een kaalslag in de Clingse bossen. De letterzetter heeft al duizend fijnsparren aangetast. Door droogte is het beestje, dat niet door de mens te bestrijden is, in opmars.