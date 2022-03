Het grootste zonnepark van Zeeland telt 111.114 panelen: ‘Dat zijn er drie teveel’

Vluchtelin­gen uit Oekraïne in hotel in Terneuzen

TERNEUZEN - In het City Hotel in Terneuzen worden momenteel ongeveer veertig vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. De komende weken worden er ook mensen, gevlucht voor de oorlog in hun land, opgevangen in woningen in Hoek en Zaamslag.

23 maart