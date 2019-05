Het ‘Eurovisie’ in het Ledeltheater

Het zestigkoppig koor en de muzikanten brengen die avond de mooiste festivalliedjes. Alle bekende nummers komen voorbij en het publiek kan meezingen en later zijn stem uitbrengen op hun favoriete nummer. Als special guest komt Emiel Dekker op de planken. Hij is een zangleerling van Polfliet en zingt het liefst songfestivalliedjes. Hij zingt Heroes (Zweden), Hold me now (Ierland), Fairytale (Noorwegen), Rhythm inside (België) en natúúrlijk komt ook Arcade voorbij. De presentatie is in handen van Martijn Broekaart.