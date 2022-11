Het eerste oogcafé van de gemeente Hulst staat in Graauw

Zo zelfstandig mogelijk

De inwoner van Graauw weet goed wat er allemaal is en wat er kan voor blinden en slechtzienden in de streek. Hij was een jaar of vijf geleden ook betrokken bij de oprichting van het eerste Zeeuwse oogcafé in Goes. Na Goes volgde een nieuw initiatief in Terneuzen en er werden ook oogcafés geopend in Nieuwerkerk en Zoutelande. In Graauw staat het tweede Zeeuws-Vlaamse oogcafé. Silvio merkte dat er behoefte aan was in de gemeente Hulst.