Het Bastion in Terneuzen compleet uitverkocht, appartementenmarkt is booming

Tijl Damen uit Breskens zet 200 kinderlied­jes gratis online

9:42 BRESKENS - Of hij nu in Friesland, Limburg, Oost-Vlaanderen of de Randstad optreedt, Tijl Damen uit Breskens hoort regelmatig dat zijn kinderliedjes op basisscholen of kinderdagverblijven gebruikt worden. Dat is precies de bedoeling en daarom helpt hij een handje: ruim tweehonderd liedjes en ritmische spreekteksten staan gratis online.