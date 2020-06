Het allerlaatste tochtje van schipper Cees op het pontje van Sluiskil gaat over rozen

Baaij (74) voer woensdag voor het allerlaatst. Achtenhalf jaar was hij een van de vijf schippers die vrijwillig bij toerbeurten passanten het Kanaal van Gent naar Terneuzen overzetten. Baaij stopt ermee omdat hij naar Kortgene verhuist en dat is te ver rijden om steeds weer te komen varen. ,,Ik was er van het begin af al bij. Het is voorbijgevlogen”, zegt hij met een beetje weemoed. ,,Het is officieel natuurlijk vrijwilligerswerk maar je neemt ook een verplichting op je. De mensen rekenen op je.”