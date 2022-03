Heros Sluiskil wil alle stukjes metaal uit bodemas filteren en doet dat met licht

dag huis! Joris en Diona verkopen hun voormalige slagerij ‘Philippine verdient dat er hier een winkel in het pand zit’

Zeker in de zomermaanden is Philippine niets minder dan bruisend te noemen. De vele mosseltoeristen weten de weg goed te vinden naar de talrijke restaurants in het dorp. Toch zouden er nog wel wat andere zaken bij mogen in het gezellige centrum. Vindt ook Joris Blom, die met zijn vrouw hun voormalige slagerij in de verkoop heeft gezet.

19 maart