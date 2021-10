Herman van Veen clownesk en ontroerend in Terneuzen: ‘Een podium houdt je jong’

Zesenzeventig jaar of niet. Herman van Veen huppelt over de bühne als een jong veulen. Met veel energie, vrolijkheid en een muzikaliteit om u tegen te zeggen. Hij danst en zingt, speelt piano, viool en mondharmonica en schakelt snel tussen serieus en grappig. Van clowneske slapstick (op het moment dat hij in het Zweeds één van zijn muzikanten toespreekt) tot ontroerend (wanneer hij een Afrikaanse versie van ‘Ne me quitte pas’ van Jacques Brel zingt). Kleinkunst in optima forma.

In de prachtige setting van een uitverkocht Scheldetheater in Terneuzen komt de voorstelling volledig tot zijn recht. Tussen de liederen door spreekt Van Veen. Met een meesterlijk gevoel voor timing en met een vertelstem waarin je meteen Herman van Veen herkent, geeft de zanger enkele persoonlijke anekdotes prijs. Over de keer dat hij de doktersassistente tegenkomt in de lingeriezaak. Of over het moment dat zijn dochter voor het eerst een vriendje mee naar huis neemt. Verhalen die telkens anders aflopen dan verwacht.