Herinnering aan Lutherse emigranten krijgt nieuw monument in West-Zeeuws-Vlaanderen

Terneuzen steekt tientallen miljoenen in nieuwe scholen

17 mei TERNEUZEN - Terneuzen steekt de komende jaren tientallen miljoenen euro’s in gebouwen voor basisscholen in de Terneuzense Rivierenbuurt, Hoek en Westdorpe en het Lodewijk College, de school voor voortgezet onderwijs in Terneuzen.