Herfstvakantie valt in het water voor caravanhouders in Nieuwvliet: ‘Schweinerei, Roompot jaagt de mensen weg’

Trouwen, rouwen, feesten, alles kon in vereni­gings­ge­bouw De Uitkomst in Breskens

21 oktober BRESKENS - In verenigingsgebouw De Uitkomst aan de Langeweg in Breskens is vijftig jaar lang getrouwd, gerouwd, gefeest, vergaderd en vooral genoten. De term multifunctioneel was nog niet bedacht, maar De Uitkomst voldeed aan alle criteria. Nu is het gedeeltelijk gesloopt.