Herdenkingen in Koewacht, daar begon de bevrijding van Zeeland

Poolse militairen trokken in de ochtend van 16 september 1944 Koewacht binnen. Komende zaterdag, als in Koewacht ook de internationale jaarmarkt is, wordt dit vanaf 19.00 uur herdacht in de rooms-katholieke kerk. Muziekvereniging EMM Koewacht, het St. Cecilia- en Seniorenkoor werken mee. Drie scholieren lezen een ooggetuigenverslag voor. Polen zijn speciaal uitgenodigd. Na afloop is een bevrijdingsfeest bij de kerk met dj Brian en coverband G-Strings.