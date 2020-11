Herdenking in Hoofdplaat is heel anders dan normaal, ‘toch blijft het belangrijk te herdenken’

De Spuikom van Hoofdplaat is al haast vijftig jaar het trefpunt voor duizenden wandelaars, die de Bevrijdingsmars richting Knokke lopen. Door de coronamaatregelen werd de 47ste editie dit weekend echter afgeblazen. Waar andere jaren bussen en legerauto’s af en aan rijden, doedelzakmuziek klinkt en drommen wandelaars klaar staan om in te schrijven en vooral de eerste stempel op hun deelnemerskaart te bemachtigen, was het nu, ondanks het prachtige weer, heel rustig. Vijf heren die arriveerden bleken wandelaars te zijn, die op eigen houtje op pad gingen. Vijf andere bleven op veilige afstand op de dijk staan en een drietal inwoners durfde de weg niet over te steken.

Groot verschil

,,Wat een verschil met de drukte van vorige jaar”, aldus Marge Vermue. ,,Toch moeten we blijven herdenken, ons verdiepen in de verhalen van 75 jaar geleden. Ook toen was onze vrijheid beperkt, wel op een heel andere manier. Wij moeten aan onze vrijheid blijven werken, binnen Europa en andere landen. Het lijkt nu overal onrustig zoals we in de Verenigde Staten zien. We moeten zeker in gesprek blijven met elkaar.”